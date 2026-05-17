Josep Martinez, portiere dei nerazzurri, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo i festeggiamenti di San Siro al termine di Inter-Verona: "E' stata una stagione un po' difficile ma abbiamo vinto due trofei, il mister mi ha dato fiducia quando avevo bisogno per i motivi che tutti sanno. Tutti mi hanno aiutato e sono contento di esser qui. Il mio sogno è diventare il primo portiere dell'Inter, sennò non sarei qui. Chivu ci ha dato un'energia diversa, è stato un uomo che ha finito da poco la sua carriera da giocatore e conosce molto bene la gestione dello spogliatoio e ci ha dato grandi stimoli. Festa? Sono pronto, si deve far tardi".

Sezione: News / Data: Dom 17 maggio 2026 alle 18:20
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione