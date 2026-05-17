"Che nostalgia, ci sono stato 7-8 anni qua. Ci sono poche differenza, oggi ci sono le casseforti che prima non c'erano. Poi ci sono le scritte importanti, 'campioni'", Così Marco Materazzi, a DAZN, ospite speciale negli spogliatoi della squadra capace di fare il double nazionale.

Che cosa diceva Chivu da giocatore negli spogliatoi?

"Era uno che scherzava, sdrammatizzava prima delle gare importanti perché ce n'era bisogno. Noi la prendevamo sul ridere, era un gioco, un divertimento, pur essendo il nostro lavoro".

Cosa provi oggi in questo stadio?

"Oggi è ancora più bello, mi manca lo stadio pieno. Qualche volta, ai miei tempi, lo stadio non era sempre sold out. E' incredibile giocare in questa atmosfera".