"Che nostalgia, ci sono stato 7-8 anni qua. Ci sono poche differenza, oggi ci sono le casseforti che prima non c'erano. Poi ci sono le scritte importanti, 'campioni'", Così Marco Materazzi, a DAZN, ospite speciale negli spogliatoi della squadra capace di fare il double nazionale. 

Che cosa diceva Chivu da giocatore negli spogliatoi?
"Era uno che scherzava, sdrammatizzava prima delle gare importanti perché ce n'era bisogno. Noi la prendevamo sul ridere, era un gioco, un divertimento, pur essendo il nostro lavoro". 

Cosa provi oggi in questo stadio?
"Oggi è ancora più bello, mi manca lo stadio pieno. Qualche volta, ai miei tempi, lo stadio non era sempre sold out. E' incredibile giocare in questa atmosfera". 

Sezione: Copertina / Data: Dom 17 maggio 2026 alle 13:51
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.