A pochi minuti da Inter-Verona, l’attaccante nerazzurro Ange-Yoan Bonny ha parlato così a Inter Tv presentando la sfida contro il Verona a San Siro nel giorno della festa Scudetto: “Ci sono tanti tifosi, un sacco di gente, una giornata di festa. È tutto bellissimo, vogliamo onorare la gara. Come ogni partita siamo 11 contro 11 e dobbiamo dare il massimo. Questo è un sogno che avevo da bambino, lo sto vivendo e sono felicissimo”,