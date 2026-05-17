"E' molto bello vincere con l'Inter", risponde Hakan Calhanoglu a Marco Materazzi nell'intervista con DAZN dopo le celebrazioni di San Siro. "Lo stadio non era solo per me, ma per tutti i miei compagni. Siamo contenti che abbiamo vinto, lo abbiamo meritato dopo quanto successo in estate. Sapete tutti che il mio nome usciva da tutte le parti, ma io sono sempre stato zitto. Voglio ringraziare il mister perché mi ha supportato sempre, abbiamo parlato tantissimo, sicuramente è merito suo".

Siete un gruppo unito, dove è nata la scintilla?

"E' strano che da fuori c'è sempre casino, ma dentro il gruppo è sempre stato compatto. Gli altri pensano che siamo in difficoltà, ma noi rispondiamo sempre in campo, non solo quest'anno. E' stato sempre così da quando sono arrivato all'Inter. La famiglia Inter c'è sempre stata".

Quanta voglia hai di Inter anche per il futuro?

"Per adesso sono veramente concentrato sul Mondiale. Io sono contento in Italia, vediamo cosa succederà. Io e la mia famiglia stiamo bene in Italia".

Il gol più importante quest'anno.

"Roma. Ho avuto un po' di infortuni, però in campo ho dato sempre il massimo. Quando sto bene, do ritmo alla squadra. Se sto bene, sono tranquillo. Ora avrò tempo di recuperare per il Mondiale, ringrazio il mister per questo".

Balletto speciale per stasera?

"Sì. stasera festeggiamo".