"E' molto bello vincere con l'Inter", risponde Hakan Calhanoglu a Marco Materazzi nell'intervista con DAZN dopo le celebrazioni di San Siro. "Lo stadio non era solo per me, ma per tutti i miei compagni. Siamo contenti che abbiamo vinto, lo abbiamo meritato dopo quanto successo in estate. Sapete tutti che il mio nome usciva da tutte le parti, ma io sono sempre stato zitto. Voglio ringraziare il mister perché mi ha supportato sempre, abbiamo parlato tantissimo, sicuramente è merito suo".
Siete un gruppo unito, dove è nata la scintilla?
"E' strano che da fuori c'è sempre casino, ma dentro il gruppo è sempre stato compatto. Gli altri pensano che siamo in difficoltà, ma noi rispondiamo sempre in campo, non solo quest'anno. E' stato sempre così da quando sono arrivato all'Inter. La famiglia Inter c'è sempre stata".
Quanta voglia hai di Inter anche per il futuro?
"Per adesso sono veramente concentrato sul Mondiale. Io sono contento in Italia, vediamo cosa succederà. Io e la mia famiglia stiamo bene in Italia".
Il gol più importante quest'anno.
"Roma. Ho avuto un po' di infortuni, però in campo ho dato sempre il massimo. Quando sto bene, do ritmo alla squadra. Se sto bene, sono tranquillo. Ora avrò tempo di recuperare per il Mondiale, ringrazio il mister per questo".
Balletto speciale per stasera?
"Sì. stasera festeggiamo".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 19:24 Marotta esalta Chivu: "Il doblete ha il suo nome. Il nostro è un ciclo vincente"
- 19:22 liveLa festa Scudetto dell'Inter si sposta sulle strade di Milano, tifosi già in attesa
- 19:08 Calhanoglu a Sky: "Sto bene all'Inter e si vede, non so perché si parli sempre di me"
- 18:55 Bisseck-Bonny, siparietto esilarante: il difensore intervista l'attaccante
- 18:50 Zielinski a ITV: "Potevamo fare meglio in Champions, ma ci siamo concentrati sugli obiettivi"
- 18:38 Carlos Augusto a ITV: "Sono stanco ma si festeggia, come il Carnevale in Brasile..."
- 18:38 Calhanoglu a DAZN: "Futuro? Sto bene in Italia, vediamo dopo il Mondiale"
- 18:35 Zielinski a DAZN: "L'anno prossimo vogliamo essere ancora più competitivi"
- 18:35 Marotta in conferenza: "Il momento più bello della stagione? Ne dico due"
- 18:25 Chivu a RadioTv Serie A: "Ci abbiamo sempre creduto, gestendo i momenti belli e meno belli"
- 18:25 Martinez a ITV: "Ho iniziato a giocare cinque anni fa, è incredibile"
- 18:24 Thuram a DAZN: "Vi spiego la dedica a Materazzi"
- 18:20 Pepo Martinez a DAZN: "Sogno di diventare il primo portiere dell'Inter"
- 18:18 Diouf a RadioTv Serie A: "Due trofei al primo anno, è incredibile"
- 18:15 Chivu a ITV: "Bravi i ragazzi a gestire i momenti, ai tifosi dico grazie"
- 18:15 Diouf a DAZN: "Ruolo preferito? In mezzo al campo. Basta giocare..."
- 18:10 Chivu a DAZN: "Scudetto e Coppa Italia arrivati grazie a un gruppo di uomini"
- 18:07 Diouf a ITV: "Oggi è un sogno, è anche il mio compleanno... sono felice"
- 17:59 Inter-Verona, la moviola - Clima sereno anche per Calzavara e i suoi
- 17:57 Marotta a ITV: "Oggi è tutto troppo bello. Saremo ambiziosi ma non arroganti"
- 17:51 Marotta a RadioTv Serie A: "Dalla sconfitta in Champions abbiamo tratto grandi insegnamenti"
- 17:48 L'Inter è Campione d'Italia, Lautaro alza il trofeo: rivivi la giornata
- 17:34 Verona, Bowie in conferenza: "San Siro è bellissimo"
- 17:32 videoTramontana commosso dedica il video a Darmian: "Leader silenzioso, impeccabile. Lui è l'interismo"
- 17:30 Verona, Sammarco in conferenza: "Su Valentini per noi era rigore"
- 17:20 Marotta: "Mercato, mix di giovani ed esperti. Scudetto impresa straordinaria"
- 17:11 Mkhitaryan a DAZN: "In questi giorni parlerò con la società. Potrei anche ritirarmi"
- 17:09 Darmian a DAZN: Futuro? Vediamo. Barella è una persona top"
- 17:07 Inter-Verona, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 17:04 Inter-Verona 1-1, Triplice Fischio - Al Meazza c'è spazio per tutti. Poi parte la festa
- 17:01 Inter-Verona, le pagelle - Sucic corre anche sulla passerella, menzione speciale per Mosconi
- 16:28 Nessuno vuole perdersi la festa: 75.200 spettatori per Inter-Verona
- 16:11 Carlos Augusto prima del secondo tempo: "Siamo l'Inter, dobbiamo vincere anche questa"
- 14:33 Marotta: "Le parole di Cardinale? Ho una risposta ironica e una seria"
- 14:18 Verona, Sammarco a DAZN: "La squadra mi ha seguito, oggi daremo tutto"
- 14:15 De Luigi: "Voto a Chivu? Dodici. Tutti MVP". Poi il ricordo di Beccalossi
- 14:13 Flop Juve, la Roma vince il derby e il Milan sbanca Genova: pazza corsa Champions!
- 14:12 Bonny a ITV: "Questo è un sogno che avevo da bambino, sono felicissimo"
- 13:57 Bonny a DAZN: "Il gruppo l'MVP stagionale. Bello vedere così tanta gente"
- 13:51 Verona, Gagliardini: "Ricordi interisti indelebili, oggi vogliamo fare bella figura"
- 13:51 Materazzi negli spogliatoi dei campioni d'Italia: "Ci sono scritte importanti"
- 13:51 UFFICIALE - Chelsea, Xabi Alonso nuovo manager dal 1° luglio
- 13:37 Facchetti e il double: "Nulla è mai dovuto né scontato. Grazie, Inter"
- 13:23 Vecchioni racconta il malore: "Stavo guardando Atletico-Inter"
- 13:08 Intervallo delle sfide Champions: Napoli a posto, Milan in bilico
- 12:56 Lazio, Sarri: "La mia era una provocazione, non avrei lasciato soli i miei"
- 12:42 Santi: "Siamo una squadra determinata. Ecco cosa ha fatto la differenza"
- 12:27 Csiszar saluta l'Inter, emozioni al termine della partita col Como
- 12:13 Inter su Alajbegovic, Pjanic apre: "Guarda verso l'Italia, piace a molti club"
- 11:59 Di Gennaro: "Per me l'Inter è una famiglia, qui mi sento a casa"
- 11:44 Pepo: "Inter sogno di ogni bambino. Ho imparato a non abbattermi"
- 11:38 Repubblica - Verso l'Inter del domani, dal ritorno di Pavard al sogno Paz
- 11:30 Bastoni-Barcellona, trattativa bloccata: due le motivazioni principali
- 11:15 TS - Inter, in quattro all'ultimo ballo a San Siro. Rebus De Vrij-Mkhitaryan
- 11:00 Piovani chiude la stagione: "Secondo posto da consolidare e valorizzare"
- 10:45 Dumfries: "Scambiare Scudetto e Coppa Italia per rigiocare la finale di Monaco? No, ecco perché"
- 10:30 CdS - Double Inter: da San Siro a Piazza Duomo, il piano della giornata
- 10:15 CdS - Inter-Verona, tante rotazioni per Chivu: Esposito in pole su Bonny
- 10:00 CdS - Inter a caccia di record: Chivu insegue un primato di Conte e Inzaghi
- 09:45 Boeri: "Inter, questo è lo scudetto di Chivu. È il collante di giocatori e tifosi"
- 09:30 Iacchetti: "Scudetto in casa del Milan, niente potrà dare la stessa gioia"
- 09:15 La Russa: "Scudetto della rivincita. Meglio solo quello vinto davanti al Milan"
- 09:00 GdS - Inter in festa: 300 mila tifosi, maxi-coreografia e ricordo per Becca
- 08:45 GdS - Scudetto e capocannoniere: Lautaro insegue il double di Meazza
- 08:30 GdS - Da Acerbi a Darmian, Chivu rivoluziona l'Inter dei saluti: la probabile
- 08:14 Preview Inter-Verona - Chivu dà spazio a chi saluterà Milano
- 00:00 Pancia piena o piazza strapiena?