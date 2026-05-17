Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta commenta così ai microfoni di Inter TV la festa Scudetto che si sta svolgendo in queste ore a San Siro: “Quando si vince è bello tutto, oggi è davvero tutto troppo bello.

Si chiude una grande stagione dove sono arrivati due trofei meravigliosi. A cosa puntare adesso? Essere ambiziosi non vuol dire essere arroganti, l’Inter ha vinto tanto negli anni precedenti e quindi deve cercare di raggiungere obiettivi sempre più alti anche nei prossimi”.