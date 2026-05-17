Questo pomeriggio sarà emozionante per l'Inter, pronta a festeggiare davanti ai propri tifosi la doppietta di trofei arrivata in questa stagione. Sarà emozionante soprattutto per quei giocatori arrivato all'ultimo ballo a San Siro e destinati a fare le valigie e cambiare aria in estate. Secondo Tuttosport tra questi ci sarà Yann Sommer: dopo tre stagioni da numero uno dell’Inter, lo svizzero (a meno di colpi di scena) non rinnoverà il contratto in scadenza, così come Matteo Darmian, capace di conquistare 9 titoli (3 scudetti, 3 Supercoppe e altrettante Coppe Italia) e 217 presenze nell'esperienza a Milano.

Pronto a salutare anche Francesco Acerbi, perno della difesa nerazzurra per tre annate dopo il pressing di Inzaghi per averlo dopo l'esperienza insieme alla Lazio. Discorso diverso per Stefan de Vrij, "al quale però la società cercherà di rinnovare il contratto (anche se con riduzione dello stipendio) e che a sua volta vorrebbe restare a Milano - scrive TS -. C’è invece ancora un punto di domanda sul futuro di Henrikh Mkhitaryan. Il 37enne armeno, che all’Inter ha vinto 6 titoli, potrebbe appendere gli scarpini al chiodo. Spetterà a lui l’ultima parola, con i vertici nerazzurri non del tutto contrari a una sua permanenza". Cessione che invece appare scontata per Davide Frattesi, non in scadenza e potenziale pedina destinata a portare soldi freschi nelle casse del club di Viale della Liberazione.