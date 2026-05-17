Ultimi 90 minuti casalinghi per la stagione dell'Inter, che ha già messo in bacheca campionato e coppa. La giornata di oggi, in particolare, sarà dedicata a chi, dopo diversi anni di servizio, lascerà Milano e il club. Poi sarà festa. Una festa strameritata.
QUI INTER – Chivu porterà in panchina anche Calhanoglu, solo per permettergli di partecipare ai festeggiamenti essendo comunque indisponibile. Il tecnico romeno, nel giorno della doppia celebrazione, darà spazio a chi giocherà per l'ultima volta a San Siro con la maglia nerazzurra: dentro Sommer, De Vrij, Acerbi, Darmian, Frattesi e Mkhitaryan. Thuram non è al meglio ma è stato comunque convocato e partirà dalla panchina. Davanti Esposito accompagnerà Lautaro.
QUI VERONA – Ancora con Orban accantonato, Sammarco si affida in attacco al tandem Suslov-Bowie. Recuperati Bella-Kotchap e Niasse che però partiranno dalla panchina. Sarà un 5-3-2 molto abbottonato e con i quanti decisamente bassi, almeno vedendo le probabili scelte del tecnico scaligero. Oyegoke, Serdar e Mosquera restano indisponibili.
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PROBABILI FORMAZIONI:
INTER (3-5-2): Sommer; De Vrij, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Sucic, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro.
Panchina: Martinez, Di Gennaro, Akanji, Bisseck, Dimarco, Dumfries, Luis Henrique, Cocchi, Zielinski, Barella, Diouf, Bonny, Thuram.
Allenatore: Chivu.
Squalificati: nessuno.
Indisponibili: Calhanoglu.
VERONA (5-3-2): Montipò; Belghali, Nelsson, Edmundsson, Valentini, Frese; Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede; Suslov, Bowie.
Panchina: Perilli, Toniolo, Slotsagerm Bella-Kotchap, Fallou, Lirola, Bradaric, Lovric, Niasse, Al-Musrati, Harroui, Sarr, Vermesan, Ajayi, Isaac.
Allenatore: Sammarco.
Squalificati: nessuno.
Indisponibili: Oyegoke, Serdar, Mosquera.
ARBITRO: Calzavara.
Assistenti: Costanzo e Passeri.
Quarto ufficiale: Collu.
Var: Santoro.
Avar: Guida.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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