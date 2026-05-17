Si accomoda Paolo Sammarco, allenatore dell'Hellas Verona, che nella sala conferenze di San Siro analizza il lavoro della sua squadra in questa partita contro l'Inter pareggiata per 1-1. Ecco le sue parole riportate dall'inviato di FcInterNews.it:

Che sensazioni hai per quella che è stata la tua esperienza a Verona? Ti sarebbe piaciuto giocartela veramente dall’inizio?

"È stata un’esperienza importate per me. Ringrazio la societá e il direttore per l’opportunità. A volte mi sono sentito un po’ da solo. C’è rammarico. Gli infortuni hanno influito tanto sulla resa della squadra. Anche nella mia gestione".

Chi può essere utile la prossima stagione?

"Fare nomi non è bello. Ci sono ragazzi pronti ad affrontare un campionato difficile come la Serie B".

Quella spinta su Valentini era rigore?

"Per noi sì. La sfortuna è che Valentini ha preso la palla di testa. Non siamo fortunatissimi col VAR".

Se il Verona dovesse chiederti di ripartire dalla Primavera, accetteresti?

"Ho fatto 3 anni e mezzo in Primavera e mi sono trovato benissimo. Non ci ho ancora pensato. Mi piace vivere le cose fino in fondo. Voglio godermela fino in fondo e fare il massimo".

Tra due mesi il Verona sará in ritiro. Sogliano rimarrà?

"Dovreste fare questa domanda alla società. Io spero che per il Verona le cose vadano per il meglio".