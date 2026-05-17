Ospite di Massimo Gramellini, su La7, Roberto Vecchioni, cantautore e noto tifoso dell'Inter, ha raccontato, tra ironia e fragilità, il momento esatto in cui fu colto da un malore ormai sei mesi fa:  "Stavo guardando Atletico-Inter, lì mi è scattata l'umanità debole di qualsiasi uomo. Sono stato male senza accorgermene, mi sono fermato come uno stoccafisso e ho detto: 'Ora cosa faccio?'. Non si muoveva più niente. Quando ho aperto gli occhi ho visto una bella infermiera lì e mi sono detto: 'Sono già in paradiso'. Lei mi ha risposto: "Se vuoi sono anche la Madonna'", le parole di Vecchioni. 

Sezione: News / Data: Dom 17 maggio 2026 alle 13:23
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.