Ospite di Massimo Gramellini, su La7, Roberto Vecchioni, cantautore e noto tifoso dell'Inter, ha raccontato, tra ironia e fragilità, il momento esatto in cui fu colto da un malore ormai sei mesi fa: "Stavo guardando Atletico-Inter, lì mi è scattata l'umanità debole di qualsiasi uomo. Sono stato male senza accorgermene, mi sono fermato come uno stoccafisso e ho detto: 'Ora cosa faccio?'. Non si muoveva più niente. Quando ho aperto gli occhi ho visto una bella infermiera lì e mi sono detto: 'Sono già in paradiso'. Lei mi ha risposto: "Se vuoi sono anche la Madonna'", le parole di Vecchioni.