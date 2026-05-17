Termina con un salomonico pareggio la gara tra Inter e Hellas Verona che faceva da prodromo alla consegna del trofeo dello Scudetto che andrà in scena tra poco. Le reti sono arrivate tutte nella ripresa: apre le marcature Yoan Bonny dopo due minuti, il pareggio scaligero arriva nel recupero con la rete di Kieron Bowie. Ma la partita non è stato altro che il contorno della celebrazione per la conquista della Coppa dello Scudetto, consegnata dopo la partita e prima della grande festa per le strade di Milano.

RIVIVI LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE

17.47 - Ora desta in campo coi familiari, fra poco inizierà la sfilata per Milano.

17.46 - Per non farsi mancare nulla, Chivu porta anche la Coppa Italia.

17.43 - LAUTARO ALZA AL CIELO LA COPPA!!! L'INTER E' CAMPIONE D'ITALIA!!!!

17.41 - Ed eccoci al culmine dell'entusiasmo, arrivano Cristian Chivu e poi Lautaro Martinez.

17.40 - E' il turno di Mattia Mosconi, che precede Pio Esposito.

17.39 - A segno oggi, Yoan Bonny sale a prendersi la medaglia.

17.38 - Applausi anche per Matteo Cocchi, prima dell'ingresso in campo di Marcus Thuram.

17.36 - Henrikh Mkhitaryan precede l'arrivo di un altro osannato dalla folla, Nicolò Barella.

17.35 - Viene giù lo stadio, arriva Calhanoglu.

17.34 - Protagonista anche oggi, sempre pronto quando chiamato in causa, ecco Diouf.

17.33 - Arriva Davide Frattesi, anche lui accolto dalle urla dei tifosi.

17.32 - Sale sul palco Luis Henrique, anche lui al primo Scudetto in Italia.

17.31 - Primo Scudetto in Italia per Petar Sucic.

17.30 - Iniziano ad arrivare i centrocampisti, partendo da Zielinski

17.29 - Tocca a Matteo Darmian e ad Alessandro Bastoni, i decibel si alzano.

17.28 - Arriva Dimarco, accolto dall'urlo di San Siro per coronare la sua stagione da record

17.26 - Arriva il turno di Carlos Augusto, poi di Yann Bisseck definito il gigante nerazzurro.

17.25 - Prosegue la sfilata dei difensori con Francesco Acerbi e Manuel Akanji.

17.22 - Ovazione per Denzel Dumfries, dopo di lui tocca al connazionale Stefan de Vrij.

17.21 - Iniziano a salire i giocatori, primo il portiere Yann Sommer seguito da Raffaele Di Gennaro e Peopo Martinez.

17.20 - Arrivano sul palco Ezio Simonelli e Luigi De Siervo.

17.18 - Parte la extended version di O Generosa, mentre la Coppa entra sul terreno di gioco.

17.13 - Sul campo sono già arrivati i familiari dei calciatori pronti a festeggiare con loro.

17.05 - In allestimento il palco della premiazione, con una gigantesca Coppa a fare da motivo principale.

IL TABELLINO

INTER-HELLAS VERONA 1-1

MARCATORI: 47' Bonny (I), 91' Bowie (V)

INTER: 1 Sommer (81' 12 Di Gennaro); 6 De Vrij, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique, 17 Diouf (64' 7 Zielinski), 8 Sucic, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian (64' 32 Dimarco); 14 Bonny (64' 94 Esposito), 10 Lautaro Martinez (75' 48 Mosconi).



In panchina: 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 9 Thuram, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 25 Akanji, 31 Bisseck,, 43 Cocchi, 95 Bastoni.



Allenatore: Cristian Chivu.

HELLAS VERONA: 1 Montipò; 5 Edmundsson, 15 Nelsson, 6 Valentini; 7 Belghali (61' 11 Akpa Akpro), 4 Lovric (84' 90 Vermesan), 63 Gagliardini, 24 Bernede (46' 21 Harroui), 3 Frese; 10 Suslov (61' 9 Sarr); 18 Bowie.

In panchina: 34 Perilli, 94 Toniolo, 12 Bradaric, 14 Lirola, 19 Slotsager, 36 Niasse, 37 Bella-Kotchap, 41 Aguiar, 70 Cham, 72 Ajayi, 73 Elmusrati, 90 Vermesan.

Allenatore: Paolo Sammarco.

Arbitro: Calzavara. Assistenti: Costanzo-Passeri. Quarto ufficiale: Collu. VAR: Santoro. Assistente VAR: Giua.

Note

Spettatori: 75.228

Possesso palla: 73%-27%

Tiri totali: 17-14

Tiri in porta: 6-5

Ammoniti: Valentini (V), Gagliardini (V)

Corner: 10-2

Recupero: 1°T 1', 2°t 4'.

RIVIVI IL LIVE MATCH

94' - FISCHIA CALZAVARA, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO! INTER E VERONA SI DIVIDONO LA POSTA, MA ORA E' IL MOMENTO DELLA CONSEGNA DEL TROFEO!

94' - Verona che addirittura prova a vincere: Vermesan arriva di testa sul cross da sinistra, palla fuori.

91' - PAREGGIO DEL VERONA! BOWIE! Da lancio lungo delle retrovie, lo scozzese resiste al ritorno di Carlos Augusto e infila Di Gennaro con un rasoterra chirurgico

90'- Quattro minuti di recupero.

89' - Mosconi viene abbattuto da Gagliardini, giallo sacrosanto.

88' - Gagliardini a terra dolorante dopo uno scontro con un avversario, l'ex nerazzurro si rialza dopo qualche istante.

87' - Applausi per Di Gennaro, che para il tiro potente ma centrale di Nelsson.

86' - Mosconi innesca una bellissima azione che si conclude con un tiro di Sucic respinto sulla linea da Edmundsson, poi Valentini dice no a Mkhitaryan.

85' - Prova subito a rendersi pericolo Vermesan, rasoterra che Di Gennaro osserva spegnersi sul fondo.

84' - Entra Vermesan nel Verona, fuori Lovric.

83' - Bellissimo spunto tra due difensori per Mosconi, che calcia poi in porta mandando a lato di poco.

81' - Dimarco manda il pallone fuori per consentire l'ingresso in campo di Raffaele Di Gennaro, che rileva Sommer.

80' - Palla recuperata da Harroui che avanza prova anche il tiro, Sommer respinge.

76' - Edmundsson anticipa in maniera irruenta Mosconi, poi si lancia in avanti provando un assist ribattuto dalla difesa e controllato da Sommer.

75' - Debutto a San Siro per il baby Mosconi, fuori Lautaro.

74' - Sucic prende palla e si lancia in avanti, poi prova il lancio per Lautaro che però viene intercettato.

72' - Si scalda anche il terzo portiere Di Gennaro.

67' - Qualche problema per Sucic, che però si rialza dopo qualche istante.

63' - Arrivano i cambi per l'Inter: Diouf lascia il campo a Zielinski, Dimarco rileva Darmian, Esposito entra per Bonny. Tanti applausi specie per Darmian, all'ultima a San Siro con l'Inter.

63' - Bel movimento di Lautaro che però non viene favorito dal lancio di Bonny.

61' - Nel Verona in campo Sarr per Suslov e Akpa Akpro che prende il posto di Belghali.

60' - Reclama Valentini per una spinta in area nerazzurra su colpo di testa, Calzavara non concede rigore e anzi ammonisce il difensore scaligero.

58' - Niente rigore, si va avanti con un corner.

57' - Clamorosa respinta su Edmundsson sul tiro a botta sicura di Lautaro, anche se prima c'è stato un tocco sospetto col braccio sul tiro di Mkhitaryan. VAR al lavoro.

54' - Fallo su Bonny, punizione pericolosa per l'Inter.

52'- Girata di Carlos Augusto di testa sul corner di Sucic, pallone alto.

51' - Diouf dà spettacolo, addirittura si inventa una rabona. Poco dopo, Montipò nega la rete del raddoppio a Lautaro.

50' - Sucic punta Nelsson in area e tenta il dribbling, ma viene fermato dal difensore scaligero.

IL GOL DI BONNY: Calcio d'angolo dal lato destro della porta di Montipò, Bonny arriva prima di tutti e inzucca, complice una deviazione di Edmundsson la palla si infila alle spalle di Montipò. L'ex Parma spezza così un lungo digiuno.

47' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRR!!! AAAAAAANGEEEE-YOOOOOOOAAAANNN BOOOOOONNNYYYY!!!

46' - Bonny ha tra i piedi un'ottima occasione ma esita troppo e viene contrastato, Mkhitaryan di testa trova una deviazione in corner.

------

16.10 - L'Inter batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

16.08 - Squadre che tornano in campo per il secondo tempo. Nel Verona Sammarco si affida ad Harroui, che prende il posto di Bernede.

HALFTIME REPORT - Ritmi un po' da vacanza, come era logico forse attendersi. L'Inter prova soprattutto a mandare in porta Lautaro Martinez ed Henrikh Mkhitaryan ma senza frutti, mentre il Verona prova a fare qualcosa creando forse il pericolo maggiore del match col colpo di testa ravvicinato di Lovric respinto con un gran riflesso da Sommer. Si segnala la verve di Diouf, indubbiamente il più propositivo tra i nerazzurri.

------

45' + 1 - Mentre l'Inter si apprestava a battere un corner ampiamente prima del 46esimo, Calzavara manda tutti negli spogliatoi tra i fischi del pubblico: Inter e Verona a riposo sullo 0-0. Con Lautaro che ha parecchio da ridire al direttore di gara.

45' + 1 - Un minuto di recupero.

42' - Contropiede innescato dalla grinta di Diouf, che poi lancia in area trovando Mkhitaryan che prova ad approfittare del velo di Sucic, ma il suo tiro finisce sul corpo di Montipò. Poi Lautaro manda fuori.

39' - Lautaro prova ad avventarsi sul cross da sinistra, Valentini gli chiude la strada prima che Nelsson mandi in corner.

37' - Valentini arriva di testa sul corner, Sommer non si fida della traiettoria e alza sopra la traversa.

34' - Palla recuperata a metà campo e servita a Mkhitaryan, bravissimo a trovare in area Lautaro. Tiro del capitano deviato in calcio d'angolo.

32' - Rimpallo con la mano di Acerbi in area scaligera, Calzavara fischia.

29' - Cross di Luis Henrique che diventa un tiro liftato facile da controllare per Montipò

27' - Galoppata di Suslov in mezzo a cinque nerazzurri, alla fine hanno la meglio questi ultimi col pallone che torna a Sommer.

24' - Stop a seguire e tiro al volo di Mkhitaryan, Montipò controlla il pallone uscire fuori.

23' - Mkhitaryan cade accentuando forse un po' il contatto, Calzavara fischia la punizione.

22' - Riflesso super di Sommer che nega la rete a Lovric lasciato solo in area nerazzurra, che parata dello svizzero.

20' - Grande chiusura di De Vrij su Bowie, lanciato verso l'area nerazzurra.

17' - Bel lancio per Mkhitaryan, che arriva in area e viene stoppato in corner da Montipò.

16' - Omaggio dei tifosi dell'Inter per Alessia, la piccola tifosa del Palermo scomparsa nei giorni scorsi.

14' - Lautaro va via ad Edmundsson, ma poi non si inrende con Bonny.

12' - Guasto riparato, si può rigiocare.

11' - Diouf appoggia a Bonny che si decentra, poi mette per Sucic che prova il dribbling ma viene contrastato. Poi Calzavara ferma il gioco per un guaio alla sua attrezzatura.

9' - Contropiede Verona firmato da Belghali, che mette in mezzo un pallone bloccato a terra da Sommer.

8' - Bonny guadagna il primo corner della gara. Sugli sviluppi, liscio clamoroso di Acerbi.

7' - Suslov mette un pallone in area, facile da controllare per Sommer. Il Secondo Anello Verde dedica uno striscione di congedo a Darmian.

4' - Spunto di forza di Diouf che dialoga con Bonny, poi recupera palla al limite dell'area e calcia trovando l'opposizione di un avversario.

1' - Colpo di testa innocuo di Valentini su rimessa laterale, pallone fuori.

-----

15.03 - Il Verona batte il calcio d'inizio del match: PARTITI!

15.01 - Minuto di raccoglimento in memoria di Evaristo Beccalossi.

15.00 - Lautaro e Montipò davanti a Calzavara per il sorteggio.

14.58 - Le due squadre entrano in campo per il prepartita. Coreografia spettacolare a San Siro.

14.49 - Sui maxischermi di San Siro appare un videomessaggio di Vasco Rossi, che si congratula per la conquista dello Scudetto "strameritato".

14.46 - Le squadre sono rientrate negli spogliatoi. Fra pochi minuti il calcio d'inizio.

-----