Ieri, a soli 67 anni e dopo una lunga malattia, si è spento Silvino Louro, preparatore atletico dei portieri per tanti anni nello staff di José Mourinho, anche nelle due storiche stagioni con l'Inter. Proprio lo Special One ha voluto salutare l'amico con un messaggio attraverso i social: "Adesso piango, ma riuscirò a ridere, ridere tanto, parlare di te, ricordare ogni momento. Nella famiglia Mourinho sei amato e continuerai a vivere. Continuerò ad ascoltarti prima di ogni partita e mi dirai 'fratello va tutto bene'. Riposa in pace, manitas".

Nel post su Instagram, Mou ha anche allegato le immagini che lo vedono esultare senza freni assieme proprio a Silvino, dopo che Walter Samuel firmò il gol vittoria contro il Siena al 93' il 9 gennaio 2010 in un indimenticabile 4-3 sotto il diluvio. Tra i commenti spiccano quelli di Wesley Sneijder, Marco Materazzi, Julio Cesar e tanti calciatori e non che hanno avuto modo di conoscere Silvino.