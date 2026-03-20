Nonostante i 35 anni compiuti, Mario Balotelli non ha ancora abbandonato l'idea di continuare a giocare a pallone. L'ex attaccante dell'Inter, tra le altre, è stato recentemente contattato da una delle squadre più importanti di Sao Paulo con un'offerta importante.

Secondo quanto riportato dal giornalista Lucas Rossafa di Jovem Pan, emittente radiofonica di Campinas, la dirigenza de Guarani avrebbe tentato di ingaggiare Balotelli lo scorso novembre, quando l'italiano aveva rescisso il suo contratto con il Genoa. L'offerta si aggirava intorno a 1,5 milioni di real brasiliani, da versare in quattro rate. Tuttavia, le trattative tra le parti non sono andate a buon fine.