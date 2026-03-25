Nel corso di un'intervista a Stile TV, il professor Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale azzurra, ha parlato dello stato di forma delle tre squadre in lotta per lo Scudetto: "Il campionato italiano è strano, anche lo scorso anno l’Inter ha avuto un calo a fine stagione e in questo momento mi pare che sia proprio il Napoli la squadra più in forma, anche più del Milan. Quindi, se c’è una squadra che può tentare il recupero, a mio parere è il Napoli".