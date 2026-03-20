Di José Mourinho, uno degli allenatori più noti e vincenti del panorama mondiale, si sa praticamente tutto. O quasi. Perché l'inizio della sua carriera mantiene ancora dei punti d'ombra. Lo Special One seguiva suo padre ovunque, assistendo a tutte le sue partite, quando era il portiere del Belenenses e del Vitória. Già in veste di allenatore, Felix Mourinho, padre di José, allenava l'União da Madeira con l'aiuto del figlio, che gli forniva resoconti dettagliati sugli avversari. In seguito, José è stato l'assistente di Bobby Robson al Barcellona, ​​dove ha avuto l'opportunità di interagire con alcuni dei migliori calciatori del mondo, come Ronaldo, Pep Guardiola e Luís Figo.

Ciò che molti non sanno è che Mourinho era stato invitato ad assumere l'incarico di allenatore dello Sporting Braga, in quello che sarebbe stato il suo primo progetto alla guida di una squadra. In un'intervista a Rádio Renascença, il portoghese ha ammesso che era stato "il primo club a offrirmi la posizione di allenatore", ma che dopo una conversazione con suo padre, aveva deciso di rimanere a Barcellona.

João Gomes Oliveira, ex presidente dello Sporting Braga, ha ammesso a Bola Branca che Mourinho "era indeciso se firmare con un club come allenatore". “Mourinho presentò l'organigramma e un piano di lavoro, dai principianti ai professionisti. Lo stipendio era di 40.000 contos a stagione (circa 200.000 euro, ndr)”. L'ex dirigente del Braga ha ammesso che lo stipendio superava il budget del club e che sarebbe stato necessario cercare degli sponsor.

Nonostante questo invito, a causa dell'indecisione di José Mourinho, la carriera dello Special One non partì dallo Sporting Braga, bensì al Benfica, poi União de Leiria, Porto, Chelsea, Inter e Real Madrid, tra gli altri club. Nel settembre 2025, ha assunto la guida tecnica del Benfica, tornando nel luogo dove tutto era iniziato, 25 anni prima.

Chissà se accettando la proposta dello Sporting Braga la carriera di Mourinho sarebbe stata straordinaria e vincente come quella che si è concretizzata negli anni...