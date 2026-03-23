In un momento storico particolarmente complicato, con il conflitto mediorientale che continua ad imperversare, un siginifcativo gesto è arrivato dal campionato greco. Come riportato dall'emittente israeliana Sport5, Mehdi Taremi, ex attaccante dell'Inter oggi in forza all'Olympiacos, al termine della partita pareggiata per 0-0 contro il Larissa ha scambiato la propria maglia col difensore della squadra avversaria, l'israeliano Goni Naor, che lo ha marcato per tutta la durata dell'incontro. Gesto altamente simbolico, evidenziato dalla tv israeliana che però avanza anche l'ipotesi che l'ex nerazzurro non fosse a conoscenza della nazionalità dell'avversario.