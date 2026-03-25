A mettere nel mirino la stella del Manchester United, Casemiro non c'è soltanto l'Inter. A interessarsi all'ex Real Madrid, in uscita a fine stagione dal club inglese, ci sono anche due squadre di MLS: l'Inter Miami e i LA Galaxy.

Il 34enne brasiliano ha confermato alla dirigenza dei Red Devils che non rinnoverà il contratto a fine stagione e a sua volta il club inglese ha deciso di non attivare la clausola di estensione del contratto, come fa sapere The Athletic che parla dell'Inter Miami in vantaggio rispetto al LA Galaxy che però dal canto suo sta monitorando la situazione dell'ex Blancos. Sul brasiliano ci sarebbe anche l'interesse della Saudi Pro League. Il nome di Casemiro è stato difatti già accostato all'Al Ittihad, ma secondo il giornale statunitense, il giocatore potrebbe ancora voler aspettare le opzioni europee.