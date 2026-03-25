Intervistato da La Stampa, il campione del mondo 1982, Marco Tardelli ha parlato ampiamente della Nazionale di Gattuso in vista della gara valida per i playoff per il Mondiale in programma per domani contro l'Irlanda del Nord, partendo dalle critiche rivolte ai club: "Credo che ormai è già da un po’ di anni che i club non aiutano la Nazionale, ma non aiutano nemmeno il calcio italiano. Manca la voglia dimettersi attorno a un tavolo e fare in modo che la Lega Serie A, la Figc, l’associazione dei calciatori discutano i problemi del calcio. Da anni non riusciamo a trovare una Nazionale che ci porti a un Mondiale e purtroppo sono anni che continuiamo a inserire nelle squadre di club sempre più stranieri: di conseguenza ci sono meno italiani e meno convocabili. Questa è una cosa che andava analizzata prima, ma ognuno tira l’acqua al proprio mulino e se ne frega" ha detto prima di parlare anche di Pio Esposito.

Mancano i fuoriclasse?

"Mancano perché i club non mettono alla prova i giovani. Se anche ci fossero fenomeni in circolazione stenterebbero comunque a trovare spazio. In Spagna i club non badano all'età: chi è forte gioca, magari sbaglia qualche gara, ma poi emerge. In Italia no. Eppure non mancano: Pisilli, Pio Esposito, Palestra e tanti altri. Meritano fiducia e continuità in grandi contesti".