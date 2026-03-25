Esordio convincente della Nazionale italiana Under 18 nel Gruppo A2 della Lega A del primo turno delle qualificazioni all’Europeo Under 19 della prossima stagione. Gli azzurrini hanno superato con un netto 3-0 i padroni di casa della Scozia, all’Excelsior Stadium di Airdrie passando in vantaggio nel recupero del primo tempo con Dauda Amihere Iddrisa, per poi chiudere la pratica nella ripresa grazie a Thomas Campaniello e ad Antonio Arena.

"È stata una buona gara, anche se nei primi quarantacinque minuti abbiamo fatto fatica a sbloccarla a causa del blocco basso dei nostri avversari - l'analisi del il tecnico Massimiliano Favo a Figc.it -. Per fortuna, nel recupero del primo tempo siamo riusciti a trovare il gol, mettendo in pratica quanto provato in allenamento. Nella ripresa, con il vantaggio, è stato tutto più semplice, perché gli avversari sono stati costretti a sbilanciarsi, concedendoci maggiori spazi. Siamo contenti, ma non dobbiamo dimenticare che il nostro obiettivo è confermarci in Lega A”.

ITALIA-SCOZIA 3-0 (1-0 pt)

Italia (4-3-1-2): Longoni; Iddrisa, Bovio, De Paoli (84' Borasio), Mambuku (61' Marini); Maccaroni, Prisco © (73' Lo Monaco), Ballanti; Damiano (73' Baralla); Campaniello (84' Bonacina), Arena. A disp.: Cereser (P), Dottori, Ridolfi, Fogliaro. All.: Massimiliano Favo.

Scozia (3-4-2-1): McGuire; Vallance, Osborne ©, Gillie; McAllister (75' Glasgow), Masson, Traynor, Gilligan; Boyd (66' McGrath), Smith (83' Teasdale); North. A disp.: Shaw (P), Borland, McCallion, Davidson. All.: Neil MacFarlane.