Remo Freuler è uno dei tanti rappresentanti 'italiani' della Nazionale svizzera che ha già strappato il pass per il Mondiale 2026. Un torneo nel quale il centrocampista del Bologna si augura possa partecipare anche l'Italia: "Spero che ce la faccia. Gioco nel loro Paese e sarebbe importante per tutto il movimento", ha detto in conferenza stampa. Prima di spiegare perché gli elvetici si trovino così bene in Serie A: "E' un campionato che si adatta bene alle nostre qualità. Cresciamo con una buona intelligenza tattica: credo sia questo il motivo per cui gli svizzeri fanno bene lì".