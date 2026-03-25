Alessandro Bastoni si candida fortemente per giocare dal via Italia-Irlanda del Nord, semifinale dei playoff per il Mondiale 2026. Il difensore interista, fermo dall'8 marzo per una botta alla tibia presa nel secondo tempo del derby di Milano, oggi si è allenato regolarmente in gruppo dopo aver lavorato duramente a Coverciano da domenica scorsa, quando è arrivato nel centro tecnico federale per mettersi a disposizione del ct Gennaro Gattuso. Che oggi lo ha provato nell'undici titolare. Lo riporta Sky Sport.