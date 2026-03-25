Nuovi programmi in casa Cabassi che dopo l'addio al progetto dell'Inter in merito alla costruzione del nuovo stadio, ipotesi naufragata con l'accordo trovato tra il Comune di Milano e i due club Inter e Milan, valuta un'idea alternativa per l’area di Rozzano di cui è proprietaria. La società alla proprietà di Brioschi ha aperto alla possibilità di trasformare la suddetta area in zona residenziale.

L'ipotesi è stata messa nero su bianco nel documento redatto in merito ai conti dell’ultimo esercizio del gruppo Cabassi che spiega come "terminati i periodi di esclusiva volti a valutare il possibile insediamento nel comparto sud di alcune funzioni non tradizionali (stadio e data center), si è deciso di avviare le attività propedeutiche allo studio di un nuovo masterplan a destinazione prevalentemente residenziale". Il periodo di esclusiva citato nel documento si riferisce al diritto di esclusiva acquisito dall'Inter e scaduto nel mese di gennaio 2025 e rinnovato fino al 31 marzo 2025 "per la verifica della fattibilità di realizzare uno stadio e alcune funzioni accessorie" come riporta Calcio e Finanza.