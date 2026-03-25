Continuano a divampare gli animi attorno alle direzioni arbitrali sui vari campi di Serie A, ciclone mediatico nel quale è entrato anche il programma Open Var di DAZN, finito sull'altare dei sacrificati. Si è difatti parlato anche di sospensione del programma dopo le varie polemiche innescatesi anche dopo le varie puntate di Open Var. A chiarire la situazione circa il futuro del programma è Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia che al Corriere dello Sport ha detto senza mezzi termini: "Peggiorerebbe la situazione".

"È un progetto nato con l’obiettivo di fare educazione al regolamento e spiegare come vengono prese le decisioni. Crediamo che il dialogo e la trasparenza siano fondamentali" ha continuato prima di spiegare ulteriormente: "Abbiamo chiesto direttamente ai nostri clienti cosa ne pensano e circa il 90% vorrebbe poter vedere e ascoltare audio e video del Var, insieme alle spiegazioni degli arbitri. Non c’è nulla di più sano che discutere con serenità anche di un errore, quando capita".