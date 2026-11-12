Cristian Chivu recupera un'altra pedina per il ciclo di nove partite che attende l'Inter dopo la sosta, dal 22 novembre fino al 22 dicembre, data in cui è stata fissata la finale di Supercoppa italiana contro la Lazio. Come riportato da Sky Sport, infatti, nell'allenamento senza i nazionali andato in scena oggi al centro sportivo di Appiano Gentile, è tornato in gruppo Luis Henrique, che aveva accusato in risentimento all'adduttore lungo della coscia sinistra prima della sfida contro la Fiorentina del 25 ottobre scorso.