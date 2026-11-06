Il Venezia mette a segno una vittoria cruciale contro l'Udinese per 2-1 lasciando l'ultimo posto della classifica di Serie A. Nel corso del postpartita, il tecnico dei lagunari Davide Nicola ha commentato con soddisfazione l'esito della sfida ai microfoni di DAZN, menzionando nella propria analisi anche la recente partita persa contro l'Inter: "Sono contento per l'ambiente e per i ragazzi, ma a me interessa di più la capitalizzazione delle prestazioni precedenti come contro i nerazzurri e con il Como. Oggi abbiamo dimostrato la continuità che volevo vedere dopo il confronto con queste due squadre di vertice".