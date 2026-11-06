DAZN punta a confermarsi la casa globale del Mondiale per Club anche nel 2029, anno della seconda edizione del torneo la cui sede è ancora da definire. La piattaforma streaming sta proseguendo con gli investimenti sulle competizioni più importanti e ha ottenuto un’opzione esclusiva per l’acquisizione dei diritti di trasmissione a livello mondiale della prossima edizione della competizione FIFA, rafforzando ulteriormente il proprio rapporto con l’organismo guidato da Gianni Infantino.

Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Guardian, l’intesa garantirebbe a DAZN la possibilità esclusiva di assicurarsi i diritti del torneo del 2029. Non si tratta ancora di un’acquisizione definitiva, ma di un’opzione che consentirebbe alla piattaforma di mantenere una posizione privilegiata nella trattativa per la competizione che si svolgerà tra poco meno di tre anni.