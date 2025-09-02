Brutto episodio per Annamaria Serturini, costretta ad un lungo 'pit stop' per via dell'infortunio al ginocchio rimediato durante il match di qualificazione alla Women's Europa Cup contro il Valur. La centrocampista di Gianpiero Piovani dovrà fare i conti con la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro che la terrà ai box per un po'. Notizia che la classe 1998 commenta così sui social.

"Il calcio di Agosto, il fissarsi degli obiettivi con quella voglia matta di fare una bella stagione. Invece sei arrivato così, come un fulmine a ciel sereno e con l’invadenza che nel nostro lavoro ti contraddistingue. Il rumore di quel *crack* che ancora ora rimbomba nella mia testa, e quella diagnosi che mai avrei voluto sentirmi dire da un medico: 'Crociato'. E allora va bene, con tanta fatica ti accetto, ti prendo, ti sistemo insieme alle persone che che mi vogliono bene e che ogni giorno mi sono vicine. Perché lo so, sarai qualcosa di duro da superare ma non pensare che avrai a che fare con una persona semplice da buttare giù - scrive nella lunga lettera a cuore aperto postata dalla giocatrice su Instagram, dove esprime le sue emozioni -. Caro Calcio, sarà difficilissimo o forse impossibile starti lontano in questi mesi ma ti giuro che tornerò più determinata che mai. Tanta testa, tanto cuore e la gamba sana che mi é rimasta sono già pronti. Per l’altra ora ci lavoriamo. Sotto a chi tocca. Torno presto".