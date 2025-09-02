Nemmeno il tempo di dare il via alle Coppe europee 2025-2026 che la UEFA rende note le date di quella che sarà l'edizione 2026-2027. Calcio e Finanza rivela quelli che saranno i passi delle tre competizioni continentali. La Champions League, nel dettaglio, partirà con la prima giornata sarà spalmata tra l’8, il 9 e il 10 settembre, mentre l’ottava e ultima giornata della prima fase sarà il 27 gennaio con tutte le partite in contemporanea. I playoff si disputeranno il 16-17 febbraio e 23-24 febbraio, mentre poi toccherà agli ottavi (9-10 marzo e 16-17 marzo), ai quarti (6-7 aprile e 13-14 aprile), alle semifinali (27-28 aprile e 4-5 maggio) fino alla finale che si disputerà il 5 giugno 2027 al Riyadh Air Metropolitano di Madrid.

La UEFA inoltre ha svelato anche le date dell’Europa League 2026/27 e della Conference League 2026/27, le cui finali si svolgeranno rispettivamente il 26 maggio 2027 e il 2 giugno 2027.