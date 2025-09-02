L'Inter, come da regolamento, ha trasmesso alla UEFA l’elenco dei calciatori che prenderanno parte alla fase campionato della UEFA Champions League 2025/2026. Assente Tomas Palacios, mentre è regolarmente inserito l'ultimo arrivato Manuel Akanji. Francesco Pio Esposito sarà inserito nella Lista B, riservata ai giovani cresciuti nel vivaio del club.

LA LISTA:

1 Yann SOMMER
2 Denzel DUMFRIES
6 Stefan DE VRIJ
7 Piotr ZIELINSKI
8 Petar SUCIC
9 Marcus THURAM
10 Lautaro MARTINEZ
11 LUIS HENRIQUE
12 Raffaele DI GENNARO
13 Josep MARTINEZ
14 Ange-Yoan BONNY
15 Francesco ACERBI
16 Davide FRATTESI
17 Andy DIOUF
20 Hakan CALHANOGLU
22 Henrikh MKHITARYAN
23 Nicolò BARELLA
25 Manuel AKANJI
30 CARLOS AUGUSTO
31 Yann-Aurel BISSECK
32 Federico DIMARCO
36 Matteo DARMIAN 95 Alessandro BASTONI

*Pio Esposito sarà inserito nella Lista B, riservata ai giovani cresciuti nel vivaio del club

Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 02 settembre 2025 alle 20:07
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
