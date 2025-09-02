L'Inter, come da regolamento, ha trasmesso alla UEFA l’elenco dei calciatori che prenderanno parte alla fase campionato della UEFA Champions League 2025/2026. Assente Tomas Palacios, mentre è regolarmente inserito l'ultimo arrivato Manuel Akanji. Francesco Pio Esposito sarà inserito nella Lista B, riservata ai giovani cresciuti nel vivaio del club.

LA LISTA:

1 Yann SOMMER

2 Denzel DUMFRIES

6 Stefan DE VRIJ

7 Piotr ZIELINSKI

8 Petar SUCIC

9 Marcus THURAM

10 Lautaro MARTINEZ

11 LUIS HENRIQUE

12 Raffaele DI GENNARO

13 Josep MARTINEZ

14 Ange-Yoan BONNY

15 Francesco ACERBI

16 Davide FRATTESI

17 Andy DIOUF

20 Hakan CALHANOGLU

22 Henrikh MKHITARYAN

23 Nicolò BARELLA

25 Manuel AKANJI

30 CARLOS AUGUSTO

31 Yann-Aurel BISSECK

32 Federico DIMARCO

36 Matteo DARMIAN 95 Alessandro BASTONI

*Pio Esposito sarà inserito nella Lista B, riservata ai giovani cresciuti nel vivaio del club