Gianluigi Donnarumma è un nuovo giocatore del Manchester City. Il portiere della Nazionale italiana ha salutato il Paris Saint Germain, club con il quale si è laureato campione d'Europa lo scorso maggio ma con il quale non ha trovato la quadra per proseguire insieme. Approdato al City, l'ex milanista ha scelto il suo nuovo numero di maglia per l'avventura con i citizens. A Manchester il classe '99 indosserà il 25, numero che fino a ieri era occupato dal nuovo difensore dell'Inter, Manuel Akanji.