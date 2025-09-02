C'è anche il nome di Ademola Lookman nella lista per la Champions League 2025/26. L'attaccante nigeriano, separato in casa dopo essere stato al centro della telenovela del mercato estivo che l'ha visto accostato con forza all'Inter, è stato incluso nell'elenco consegnato dalla Dea alla UEFA per la fase campionato della competizione. Un chiaro segnale da parte del club bergamasco per provare a ricucire i rapporti. 

LA LISTA DELL'ATALANTA: 

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello

Difensori: Ahanor, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Scalvini

Esterni:  Bellanova, Bernasconi, Zalewski, Zappacosta

Centrocampisti: Brescianini, De Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic

Attaccanti: De Ketelaere, Kamaldeen, Krstovic, Lookman, Maldini, Scamacca

Sezione: Focus / Data: Mar 02 settembre 2025 alle 20:35
Autore: Stefano Bertocchi
vedi letture
Print