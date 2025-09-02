"Sessione soddisfacente? A me piace sempre cercare la perfezione. Il mercato non è finito per le uscite, ci sono ancora alcuni mercato aperti. Bisogna pensare poi già alle prossime due sessioni per farci trovare pronti", ha detto Gianluca Nani, direttore tecnico dell'Udinese a TV12, a proposito della sessione di mercato appena chiusa. "Non faccio trionfalismi e non mi dispero per magari dei mancati acquisti, c'era delusione per la partenza di alcuni ragazzi ma riteniamo di aver costruito una buona squadra. Poi il mercato è una parte del lavoro, c'è tutta la fase di integrazione dei tanti nuovi. L'anno scorso nessuno diede risalto di Atta, dissi che poteva fare la carriera di Bellingham e sta mostrando ora certe qualità. Noi cerchiamo di muoverci per tempo, poi bisogna dare tempo ai ragazzi" ha detto prima di rispondere anche su Solet, giocatore entrato anche nelle orbite di mercato dell'Inter.

Per Solet e Kristensen avete dovuto resistere?

"No, non è stata la resistenza, avevamo già anticipato che alcuni ragazzi come Lucca e Bijol era giusto facessero uno step. È stata inattesa l'insistente richiesta di cessione di Thauvin, alla fine lo abbiamo accontentato trovando dei sostituti".