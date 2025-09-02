A gong di mercato arrivato, sono diversi i commenti insoddisfatti sull'operato dell'Inter nella sessione conclusa ieri. Se quello espresso da Antonio Cassano a Viva el Futbol è un giudizio negativo, un po' più cauto è quello del compagno di salotto Nicola Ventola che non si dice del tutto soddisfatto da quanto fatto da Ausilio e compagnia ma non mostra neppure grosse preoccupazioni in vista della stagione.

"Prima, andando indietro nel tempo, vendevi Lukaku o Hakimi per acquistare parametri zero. Marotta invece stavolta voleva cogliere delle opportunità che non sono arrivate per giocatori che dribblano ad esempio, ma lo sanno anche loro che hanno bisogno di giocatori che dribblano - ha premesso -. A quanto pare l'Inter non può spendere e se riduci all'ultimo giorno di mercato per Akanji a questo punto credo davvero a ciò che dice Marotta che aspettavano delle opportunità che non sono arrivate prima ed è arrivata all'ultima giornata, prendendo un giocatore buono per la difesa, poi sicuramente non avrei dato il più giovane, ma l'Inter è da anni che si barcamena in questa situazione e a differenza del mercato che ha fatto il Milan che ha speso tanti soldi a mo' di figurine prendendo sì giocatori buoni ma di cui non si capisce l'aspetto tecnico, l'Inter è da anni che ragiona così, andando su opportunità che vanno poi a buon fine costruendo la squadra. Di sicuro all'Inter c'è un'ossatura forte, anche se il mercato non ha molta logica comunque la squadra secondo me farà bene, chi arriva si inserirà bene. Il Milan farà fatica".