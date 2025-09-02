L'ex difensore dell'Udinese ed ex vicepresidente della Federcalcio della Polonia Marek Kozminski, parlando ai microfoni dell'emittente polacca Kanal Sportowy, ha sottolineato un problema legato al capitano della Nazionale Piotr Zielinski dopo che sono arrivati in patria alcuni commenti critici nei confronti del calciatore dell'Inter: "Gli italiani amano certe speculazioni. La Gazzetta dello Sport ha ripetutamente presentato varianti di varie formazioni all'Inter. Purtroppo, Piotr Zielinski non è stato incluso in nessuna delle configurazioni. Questo dimostra che il nuovo allenatore lo tratta come un'opzione secondaria. È triste dirlo, ma all'inizio della stagione, il futuro di Piotr Zieliński all'Inter non sembra roseo", ha detto Kozminski.