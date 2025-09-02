Questa mattina, in occasione del primo raduno stagionale della Nazionale di Gennaro Gattuso, si è presentato Gianluca Rocchi, designatore arbitrale per i campionati di Serie A e Serie B. È stata l'occasione per introdurre ai calciatori della Nazionale le novità regolamentari in vista degli impegni contro Estonia e Israele, dagli otto secondi che un portiere ha per liberarsi del pallone pena un calcio d'angolo alla squadra avversaria, al doppio tocco su calcio di rigore e relative sanzioni in caso di gol o di errore, fino all'ammonizione per i giocatori non capitani che mostrino dissenso verso le decisioni arbitrali con parole o azioni.