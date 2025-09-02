Prima sosta della Serie A per la Nazionale, primo momento di bilanci sugli allenatori. I bookmaker non avevano grande fiducia in Ivan Juric già prima dell'inizio del campionato e i due pareggi dell'Atalanta confermano la tendenza: il tecnico croato è in “pole” nelle quote esonero entro Natale, offerto a 1,75 su Planetwin365 e Goldbet. Dopo la vittoria contro il Torino e la sconfitta contro l'Udinese, non dorme sogni tranquilli nemmeno Christian Chivu, proposto a 4,50.

Guardando alle squadre in lotta per la salvezza, ci sono però quote più basse rispetto a quella del romeno allenatore dell'Inter: il più a rischio è Eusebio Di Francesco, offerto a 2. Quote pericolose anche per Fabio Grosso (ultimo con il suo Sassuolo ancora a zero punti) e Fabio Pisacane del Cagliari, visti a 2,25. Si sale a 2,50 volte la posta per trovare il quartetto formato da Carlos Cuesta del Parma, Paolo Zanetti del Verona, Alberto Gilardino del Pisa e Davide Nicola della Cremonese.