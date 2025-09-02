Arrivato in Argentina per unirsi al gruppo di Scaloni, Lautaro Martinez è stato assalito da una folla di tifosi entusiasti che lo hanno inondato d'affetto. A Milano come in Argentina, il capitano dell'Inter non si è sottratto ai tanti tifosi che lo hanno fermato fuori dai cancelli del Centro Sportivo di Ezeiza, casa della Seleccion Albiceleste, per qualche autografo e per scattare qualche foto.

LAUTARO y el cariño de la gente.pic.twitter.com/3J5fBhxtq3 — La Comu de Racing (@Comu_Racing) September 2, 2025