Arrivato in Argentina per unirsi al gruppo di Scaloni, Lautaro Martinez è stato assalito da una folla di tifosi entusiasti che lo hanno inondato d'affetto. A Milano come in Argentina, il capitano dell'Inter non si è sottratto ai tanti tifosi che lo hanno fermato fuori dai cancelli del Centro Sportivo di Ezeiza, casa della Seleccion Albiceleste, per qualche autografo e per scattare qualche foto.

Sezione: News / Data: Mar 02 settembre 2025 alle 22:44
Autore: Egle Patanè
