The Athletic racconta un retroscena sul mercato estivo dell'Inter. Il quotidiano rivela infatti che il club nerazzurro avrebbe avanzato una richiesta per l'attaccante dell'Everton, Iliman Ndiaye, valutando il 25enne intorno ai 46 milioni di euro: la proposta arrivata da Milano, però, è stata "immediatamente respinta" dai Toffees.

Sezione: Focus / Data: Mar 02 settembre 2025 alle 22:30
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
