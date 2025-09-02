Parlando del proprio rapporto col presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, Ezio Simonelli, numero uno della Lega Calcio Serie A, ha lanciato una proposta rivolta a tutte le proprietà dei club italiani: "Sicuramente avere vicino le proprietà è un valore aggiunto, è un dialogo che porto avanti anche singolarmente visto che sento non solo i presidenti ma anche le proprietà sui temi importanti. Sarebbe carino ogni tanto fare un forum delle proprietà, anche se non è facile perché quando ero andati negli USA a febbraio avevo cercato di fare un incontro ma non siamo riusciti a farli. Devo dire però che quasi tutte le società, pur possedute da proprietà straniere, sono guidate da top manager italiani”.