C'è anche Nicola Berti tra i grandi ex nerazzurri intercettati da La Gazzetta dello Sport a poche ore da Inter-Napoli: "Vedo un Conte molto nervoso. Sarà che il Napoli è meno abituato dell'Inter a giocare ogni tre giorni. E poi mi aspetto un gol decisivo di Zielinski: il polacco ha cominciato a tirar giù i calzettoni... alla Berti. Per me sarà determinante, proprio come Barella, che resta il calciatore più "bertiano" di tutti".

Poi gli elogi a Chivu: "Ma io sono convinto, soprattutto, da Chivu: è perfetto, anche per come comunica. È una novità. Si sa come i vari Allegri, Conte, Spalletti vanno a parlare ai giornalisti. Chivu, da questo punto di vista, è un genio. E io amo i geni. Si tiene lontano dalle polemiche, è diverso. E a tal proposito: Conte faccia... il Conte a casa sua. Ma nel Napoli bisogna stare attenti sopratutto a McTominay e Hojlund: sono i più decisivi. Se l'Inter dovesse allungare ancora, però, darebbe una bella spallata a tutti".