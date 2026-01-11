Per motivi disciplinari, il Lecce si presenterà a San Siro per sfidare l'Inter senza poter contare sugli squalificati Gaspar, Banda e Ramadani. Una situazione che Eusebio Di Francesco ha inquadrato così a DAZN dopo la sconfitta col Parma: "Lo spirito deve esserci sempre, ciò che è successo è legato principalmente all'intensità. Ci vuole la rabbia agonistica ma c'è stata l'ingenuità di Banda che con l'espulsione ha dato un triplice vantaggio all'avversario. Cosa posso dire di più ai ragazzi? Non gli insegno a entrare a gamba tesa sulla caviglia. Dobbiamo continuare a lavorare in questo modo, sapendo che i piccoli particolari possono fare la differenza".