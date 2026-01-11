Il sito specializzato Footyheadlines.com ha svelato come sarà la la quarta maglia dell'Inter di questa stagione, dedicata alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, in programma dal prossimo 6 febbraio. La divisa presenta il logo ACG di Nike al posto del classico Swoosh, insieme a una scritta speciale all'interno del colletto. Quanto ai colori, c'è una parte superiore blu, una centrale e una inferiore nere con loghi arancioni. (CLICCA QUI PER VEDERE LE FOTO).