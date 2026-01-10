In 180 secondi la Roma segna due gol al Sassuolo e raggiunge il Milan al secondo posto della classifica seppure con due partite in più giocate. La squadra di Gasperini la sblocca solo al minuto 76' con Kone su assist di Soulé, è poi l'argentino al 79esimo a segnare il raddoppio. 

Con questa vittoria la Roma sale a quota 39 punti in classifica, il Sassuolo invece resta a quota 23. 

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 10 gennaio 2026 alle 19:55
Autore: Raffaele Caruso
