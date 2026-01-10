Dopo la vittoria per 1-2 sul campo della Pro Patria, l'allenatore dell'Inter U23 Stefano Vecchi ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

Sulla partita e la sua importanza

"Questa partita per noi era molto importante. Arrivavamo da sei gare senza vittorie, eravamo consapevoli che la Pro Patria a mio avviso ha dei valori, ha un attaccante che ha fatto tanti gol e ha giocatori esperti. Sapevamo non sarebbe stato facile e infatti abbiamo sofferto fino alla fine. L'avevamo quasi chiusa, potevamo chiuderla definitivamente con il 3-0 quando Lavelli è andato davanti al portiere. Poi questa è la Serie C, lo avevamo visto anche all'andata: se la gara non la chiudi rischi. Oggi siamo stati più bravi, dimostrazione che la crescita c'è e che se si fa gol le partite si possono vincere. Dobbiamo toglierci però qualche amnesia che ci fa rischiare di buttare punti".

Su quanto si sia sentita l'assenza di La Gumina e sul valore del giocatore per la squadra

"Abbiamo dei ragazzi di grande talento, ma è chiaro che le malizie servano, non si può giocare solo di tecnica. Questa è una categoria che te lo insegna e poi puoi portare avanti anche in categorie superiori come ha fatto Nino. Siamo fortunati ad averlo perché è un giocatore che sa finalizzare e soprattutto sa leggere le situazioni. I ragazzi a volte non sanno farlo, ma ripeto, sono ragazzi di potenzialità importanti. Oggi è stato molto concreto, lo abbiamo perso dopo un paio di mesi e oggi ha fatto una gara di livello al di là dei due gol. In generale la squadra ha fatto una buona prestazione, paghiamo ogni tanto delle amnesie che ci costano punti".

Su Cocchi e Cinquegrano e sul loro apporto in entrambe le fasi

"Cocchi sta facendo dei passi da gigante. Dal punto di vista tecnico è un ragazzo che ha sempre avuto grande credibilità e credenziali, con grandi potenzialità. Sta crescendo tantissimo dal punto di vista difensivo e fisicamente, il fatto di allenarsi con la prima squadra lo aiuta, perché poi quando sei in competizione con giocatori di altissimo livello. Aveva già fatto una gran gara difensiva a Brescia, anche oggi ha fatto tutte e due le fasi fatte bene. Come Cinquegrano, che spesso è con la prima squadra".

Sulle prossime partite e la seconda parte di stagione

"Dobbiamo continuare crescere, in fretta. Vogliamo raggiungere il prima possibile il nostro obiettivo primario, cioè restare creare una base in questo campionato".