L'Al Hilal ha preso Pablo Mari dalla Fiorentina per 2 milioni di euro, Inzaghi presto avrà a disposizione anche Koulibaly che sta rientrando dalla Coppa d'Africa. L'ex allenatore dell'Inter, dopo la trattativa sfumata per Cancelo, ha insistito per avere uno tra De Vrij e Acerbi. Ma l'Inter ha alzato completamente il muro dopo che l'esterno portoghese ha scelto di tornare al Barcellona.

A riportarlo è Fabrizio Romano su Youtube. Novità anche su Dodò. La pista è da considerarsi chiusa, l'Inter ha fatto qualche sondaggio per il brasiliano per colmare il vuoto sulla destra, puntando sul prestito. Dopo l'arrivo di Paratici, la Fiorentina ha chiuso le porte a qualsiasi tipo di opportunità. Non sarà Dodò il nuovo esterno nerazzurro.