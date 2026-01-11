Bella vittoria per l'Inter Primavera di Benny Carbone, che batte 4-0 il Sassuolo. Un ottimo modo per tornare ai tre punti dopo la sconfitta di Lecce, con i nerazzurri che si sono imposti con autorità e hanno sfruttato l'uomo in più nel secondo tempo, dopo l'espulsione di Appiah. Ecco chi ha convinto e chi, invece, ha faticato.

UP

Della Mora

Cercava il gol da tante partite, finalmente è arrivato. La sua prestazione, al netto del bel tiro da fuori area per il 3-0, è stata in linea con le ultime. Solida dietro, propositiva in fase di spinta, affidabile a tutto tondo. Decisamente un ottimo inizio di 2026 per lui, che anche grazie alla sua esperienza è un punto di riferimento per i compagni più giovani.

Marello

Se è vero che Della Mora ha trovato il gol, anche il suo "collega" sulla fascia sinistra ha giocato una buonissima partita. Sempre bravo a farsi trovare per dare sfogo alla manovra sulla sinistra, mette lo zampino sulle azioni dei gol. Sul 1-0 batte lui la punizione che viene colpita da Bovio e poi ribadita in rete da Vukoje, sul 3-0 crossa lui al centro prima che la palla arrivi a Della Mora per il tiro da fuori.

Mackiewicz

Nonostante la fisicità degli attaccanti del Sassuolo, il difensore centrale polacco non va mai in difficoltà. Protagonista di una partita di grande solidità, ci mette anche precisione e sicurezza con i piedi in fase di impostazione. Un passo avanti rispetto alle ultime uscite, quando a volte aveva fatto fatica contro gli attaccanti che riuscivano a pareggiare la sua forza fisica.

DOWN

Zouin

Il meno positivo di questa rotonda vittoria dell'Inter Primavera. Fatica a mettere la sua firma sulla partita, spesso si perde in qualche tocco di troppo e spreca azioni potenzialmente pericolose. Non è la prima volta e la sensazione è proprio che tanto del suo futuro ad alti livelli passi dal riuscire a migliorare la sua capacità di scelta in fase di rifinitura.