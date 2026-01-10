Bisseck e Zielinski dal primo minuto, Acerbi e Mkhitaryan dalla panchina. A 24 ore dal big match tra Inter e Napoli, come riportato da Sky Sport, Cristian Chivu sembra intenzionato a schierare lo stesso undici titolare partito contro Atalanta e Bologna.

Sommer tra i pali, davanti il trio Bisseck-Akanji-Bastoni. Luis Henrique a destra (come annunciato dallo stesso Chivu in conferenza), Dimarco a sinistra. Calhanoglu agirà da play, Barella e Zielinski ai suoi lati. In avanti spazio alla ThuLa.

Conte non recupera Neres, in avanti il tridente dovrebbe essere composto da Elmas e Spinazzola con Hojlund punta. A centrocampo Politano e Olivera sugli esterni, Lobokta e McTominay in mediana. In difesa Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus davanti a Milinkovic-Savic.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram.

PROBABILE NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobokta, McTominay, Olivera; Elmas, Hojlund, Spinazzola.