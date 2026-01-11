A meno di colpi di scena dell'ultim'ora, il ct della Nazionale Gennaro Gattuso questa sera non sarà presente a San Siro per assistere a Inter-Napoli. Dovrebbe invece esserci Leonardo Bonucci, chiamato a visionare da vicino i tanti azzurri che saranno in campo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, spiegando che "sta però per saltare lo stage previsto a febbraio in preparazione del playoff mondiale di marzo. Il calendario intasato tra campionato, Coppa Italia e Coppe europee non presenta date utili per dare spazio alla Nazionale".