Cristian Chivu stima Luis Henrique e ha fiducia in lui, ma la decima gara di fila da titolare in arrivo obbliga la società a fare delle valutazioni sul mercato per la corsia di destra. "D’altronde - nonostante l’allenatore abbia apprezzato le prove del brasiliano (a Bergamo lo aveva giudicato tra i migliori in campo) - è stato proprio Chivu ad avallare l’operazione Cancelo - assicura oggi Tuttosport tra le sue pagine -. E, nonostante il portoghese sia sfumato, l’orizzonte non è cambiato: l’Inter - nonostante le pubbliche smentite - è sempre in cerca di un rinforzo a destra e probabilmente lo troverà tra le occasioni che potrebbero aprirsi dopo metà mese. Tra l’altro Ausilio può giocarsi un paio di jolly - Frattesi e De Vrij - che potrebbero entrare in qualche scambio".