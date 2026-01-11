Chi sarà il giocatore più decisivo in Inter-Napoli? A precisa domanda, Serse Cosmi, parlando nello studio di Sportmediaset, ha indicato due nomi, uno per squadra, magari non così attesi alla vigilia: "Ne dico due: Bisseck e Rrahmani", il pronostico dell'ex allenatore del Perugia. 

Sezione: News / Data: Dom 11 gennaio 2026 alle 15:12
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
