Terza partita della stagione coi nerazzurri, prima a San Siro, per Daniele Doveri, arbitro designato per la direzione di gara del big match di domenica sera tra Inter e Napoli dopo aver diretto la squadra di Cristian Chivu nelle trasferte vittoriose di Verona e Genova, entrambe partite chiuse sul 2-1 per Lautaro Martinez e compagni. Sono 38 i precedenti di Doveri con l'Inter, con un bilancio di 16 vittorie, 12 pareggi e dieci sconfitte.